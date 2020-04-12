Kongo'da Fransa'ya ait sivil uçağa ateş açıldı
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Fransa, Kongo, 3. Sayfa

Kongo'da Fransa'ya ait sivil uçağa ateş açıldı

Kongo Cumhuriyeti'ndeki Point Noire Havalimanında Fransız Hava Yollarına ait bir sivil uçağa ateş açıldı.

12.04.2020 23:25 | Son Güncelleme: 12.04.2020 23:26
Kongo'da Fransa'ya ait sivil uçağa ateş açıldı

Kongo Cumhuriyeti'ndeki Point Noire Havalimanında Fransız Hava Yollarına ait bir sivil uçağa ateş açıldı.

Kongo Cumhuriyeti'ndeki Point Noire Havalımanında Fransız Hava Yollarına ait bir sivil uçağa ateş açıldı. Fransız Hava Yolları yetkilileri, yaptığı açıklamada Kongo Cumhuriyeti'nde bulunan Point Noire Havalimanında Fransa'ya ait olan A330 tipi yolcu uçağına ateş açıldığını belirtirken, olayda can kaybı veya yaralanan bulunmadığını ifade etti. Yetkililer, uçağın Fransız vatandaşlarını tahliye etmek için Kongo'ya geldiğini ifade ederken, polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. - BRAZZAVİLLE

Kaynak: İHA

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