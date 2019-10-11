Kongo'da başkanlık personelini taşıyan kargo uçağı düştü

Kongo'da başkanlık personelini taşıyan kargo uçağı düştü

Kongo'da içerisinde başkanlık personelinin bulunduğu kargo uçağı düştü.

11.10.2019 16:27
Kongo'da başkanlık personelini taşıyan kargo uçağı düştü

Kongo'da içerisinde başkanlık personelinin bulunduğu kargo uçağı düştü. Dün düşen uçağın içerisinde bulunan 8 kişiye ulaşılamıyor.


Kongo'da başkanlık personelini taşıyan kargo uçağı düştü. İçerisinde Devlet Başkanı Felix Tshisekedi'nin şoförü, lojistik yöneticisi ve bazı askerlerin uçağın radardan çıkması sonucu dün kaybolduğu açıklandı.


Başkanlık sözcüsü Vidiye Tshimanga, uçağın enkazının bulunduğunu ancak yolcuların hala kayıp olduğunu açıkladı. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor. - KİNŞASA

Kaynak: İHA
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