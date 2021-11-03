Kongo'da Bakuvu şehrine saldıran isyancılar 3 askeri öldürdü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusu Güney-Kivu eyaletine bağlı Bakuvu şehrine saldıran isyancılar ile ordu arasındaki çatışmalarda 3 asker hayatını kaybetti.

Güney-Kivu Valisi Theo Ngwabidje, yaptığı açıklamada, isyancıların, Bakavu'da bulunan hapishanelerdeki örgüt üyelerini kurtarmak için şehre saldırı düzenlediğini belirtti.

Uzun süren çatışmalar sonucunda şehrin güvenliğinin tamamen güvenlik güçlerinin kontrolünde olduğunu aktaran Ngwabidje, çatışmalarda 6 isyancının öldürüldüğünü vurguladı.

Ngwabidje, çatışmalarda 3 askerin hayatını kaybettiğini, 36 isyancının yakalandığını ve birçok silah ve mühimmatın ele geçirildiğini sözlerine ekledi.

Saldırıları "A64" adlı yeni bir isyancı koalisyonunun düzenlediği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından, şiddet olaylarının tırmanışta olduğu Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde güvenliği kontrol altına almak amacıyla 7 Mayıs 2021'de askeri kuşatma ilan edilmişti.

Birçok isyancı grup, kuşatma kapsamında bölgedeki sivil yetkililerin görevden alınarak yerlerine askeri yetkililerin görevlendirilmesinden rahatsız olmuş, kuşatmanın sona erdirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

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