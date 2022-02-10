Kongo'da ağustosta yapılması planlanan Frankofoni Oyunları 2023'e ertelendi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 19-28 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Frankofoni Oyunları 2023'e ertelendi.

Uluslararası Frankofoni Örgütünden (OIF) yapılan açıklamada, 4 yılda bir düzenlenen, sanat ve spor etkinliklerinin yarıştığı Frankofoni Oyunları'nın Kovid-19 salgını nedeniyle 2023'e ertelendiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, 24 Ocak'ta askeri darbeyle cunta yönetiminin iktidarı ele geçirdiği Burkina Faso'nun Frankofoni Oyunlarına katılımının askıya alındığı belirtildi.

Genelde Fransızca konuşan ülkelerin katıldığı Frankofoni Oyunlarında yaklaşık 4 bin sporcu ve sanatçı yer alıyor. Katılımcılar boks, atletizm, judo, futbol gibi spor dallarının yanı sıra fotoğraf, hikaye anlatımı, şiir ve dans gibi sanatsal alanlarda da yarışıyor.