Kongo'da 13 yıl hapse mahkum edilen Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü'ne şartlı tahliye

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde zimmetine para geçirmekten 13 yıl hapse mahkum edilen Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin Özel Kalem Müdürü Vital Kamerhe şartlı tahliye edildi.

Ulusal basındaki haberler e göre, KDC Temyiz Mahkemesi, "50,9 milyon doları zimmetine geçirdiği" iddiasıyla suçlu bulunan ve mahkum edilen Vital Kamerhe davasında şartlı tahliye kararı verdi.

Kamerhe, 8 Nisan 2020'den bu yana kaldığı cezaevinden avukatları eşliğinden birkaç saat içinde ayrılacak.

Kinşasa Yüksek Mahkemesi, Kamerhe'nin 20 yıl kamu hizmetinde çalışmasına hükmetmiş ve kendisini 10 yıl siyasi faaliyetlerden men etmişti.

KDC'de zorunlu kamu hizmeti cezası uygulanamadığı için Kamerhe'nin cezası, 13 yıllık mahkumiyete çevrilmişti.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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