Kongo Cumhuriyeti'ndeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 7 aday yarışacak

Kongo Cumhuriyeti'nde 21 Mart'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak 7 adayın başvurusu kabul edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı seçimi için, mevcut Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso da dahil 7 adayın başvurusunu onayladı.

Anayasa Mahkemesi, sağlık raporu ve mal beyanı gibi gerekli belgeleri sunmadığı gerekçesiyle muhalif lider Michel Mboussi Ngouari'nin başvurusunu kabul etmedi.

Nguesso'nın karşısındaki en büyük aday, Guy Brice Parfait Kolelas gösteriliyor

Seçimlerde, 36 yıl ülkeyi yöneten 77 yaşındaki Cumhurbaşkanı Nguesso'nın karşısındaki en büyük aday olarak 2016'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 15,02 oy alarak ikinci sırada yer alan Hümanist Demokratlar Birliğinin (UDH-Yuki) adayı Guy Brice Parfait Kolelas gösteriliyor.

Eski Maliye Bakanı Mathias Dzon, Cumhuriyet Hareket Partisi'nin (PAR) lideri Anguios Nganguia Engambe ve Ulusal Meclis İkinci Sekreteri Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, Cumhurbaşkanlığı için yarışacak adaylar arasında yer alıyor.

Nguesso, 5 milyon nüfuslu ülkede, son olarak 2016'da gerçekleştirilen seçimde oyların yüzde 60'ını alarak 5 yıllığına göreve gelmişti. 1997'den bu yana ülkeyi yöneten Nguesso, 1979-1992'de de cumhurbaşkanlığı yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez