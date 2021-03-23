Kongo Cumhuriyeti'nde seçimi mevcut Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso kazandı
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Kongo Cumhuriyeti'nde seçimi mevcut Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso kazandı

23.03.2021 20:19 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:22
Kongo Cumhuriyeti'nde seçimi mevcut Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso kazandı

Kongo Cumhuriyeti'nde 21 Mart Pazar günü yapılan seçimlerin galibi, mevcut Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso oldu.

Kongo Cumhuriyeti'nde 21 Mart Pazar günü yapılan seçimlerin galibi, mevcut Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso oldu.

Ulusal Seçim Kurumundan yapılan açıklamaya göre, 7 adayın yarıştığı seçimlerde, Nguesso oyların yüzde 88,57'sini alırken; en önemli rakibi Guy Brice Parfait Kolelas ise yüzde 7,84'te kaldı.

Nguesso'nun 5 yıllık dönem için tekrar cumhurbaşkanı seçildiği seçimlere katılım yüzde 67,55 oldu.

Kolelas, 19 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından seçim günü ambulans uçakla Paris'e götürüldükten kısa süre sonra hayatını kaybetmişti.

Nguesso, 2016 seçimlerinde oyların yüzde 60'ını almıştı

Afrika'da en uzun süre cumhurbaşkanlığı yapan liderlerden 77 yaşındaki Nguesso, 24 Ocak'ta adaylığını açıklamıştı.

Nguesso, 5 milyon nüfuslu ülkede, son olarak 2016'da gerçekleştirilen seçimde oyların yüzde 60'ını alarak 5 yıllığına göreve gelmişti.

1997'den bu yana ülkeyi yöneten Nguesso, 1979-1992 döneminde cumhurbaşkanlığı yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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