Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Türkiye'ye ziyarette bulunacak
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Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Türkiye'ye ziyarette bulunacak

Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso, Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Türkiye'ye ziyarette bulunacak
07.09.2020 19:11 | Son Güncelleme: 07.09.2020 19:15

Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso, Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso 7-9 Eylül 2020 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Kongo Cumhuriyeti'nden ülkemize Dışişleri Bakanı seviyesinde gerçekleştirilecek bu ilk ziyaret sırasında ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi imkanlarının ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişi yapılması öngörülmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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