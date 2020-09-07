Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Türkiye'ye ziyarette bulunacak Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso, Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso, Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso 7-9 Eylül 2020 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Kongo Cumhuriyeti'nden ülkemize Dışişleri Bakanı seviyesinde gerçekleştirilecek bu ilk ziyaret sırasında ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi imkanlarının ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişi yapılması öngörülmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA