Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nguesso, Etiyopya'da
- Uçağın inişi Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso'nun karşılanması Askeri Bandonun karşılama töreni Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, 29. Afrika Birliği Zirvesi'ne katılmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Uluslararası Bole Havalimanı'na geldi.
- Uçağın inişi
Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso'nun karşılanması
Askeri Bandonun karşılama töreni
Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, 29. Afrika Birliği Zirvesi'ne katılmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Uluslararası Bole Havalimanı'na geldi. Nguesso'yu, Etiyopya Hayvancılık ve Balık Kaynakları Bakanı Fekadu Beyene karşıladı.