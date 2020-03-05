Kongo, 5 ülkeden gelen tüm yolcuları karantinaya alacak

05.03.2020 05:44 | Son Güncelleme: 05.03.2020 05:44

Kongo Halk Cumhuriyeti'nde, Fransa, İtalya, Çin, Güney Kore ve İran'dan gelen tüm yolcuların yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında karantinaya alınacağı belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Dışişleri Bakanlığı çarşambadan itibaren geçerli olan uygulamaya ilişkin tebligatı Fransa, İtalya, Çin, Güney Kore ve İran'ın başkent Brazzaville'deki büyükelçiliklerine gönderdi.

Uygulama gereği bu ülkelerden gelen yolcular taramaya tabi tutulacak ve sonuçlar negatif çıksa dahi tedbir amaçlı 14 gün karantinaya alınacak.

Öte yandan belirtilen ülkelerin bulunduğu liste, risk durumuna göre yeni ülkelerin eklenip çıkarılması şeklinde güncellenebilecek.

Adı geçen 5 ülkeden sadece Fransa ulusal hava yolu Air France'ın Kongo'ya direkt uçuşu bulunuyor. Air France, 4'ü Brazzaville, 5'i ekonomik başkent Pointe-Noire'a haftada toplam 5 uçuş gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA