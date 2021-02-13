Kong: Kafatası Adasıfilmi oyuncuları kim? Kong: Kafatası Adasıkonusu, oyuncuları ve Kong: Kafatası Adasıözeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kong: Kafatası Adasıfilmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kong: Kafatası Adasıkonusu, özeti ve Kong: Kafatası Adasıoyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kong: Kafatası Adasıfilminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kong: Kafatası Adasıfilmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kong: Kafatası Adasıfilmini izleyecek olanların merak ettiği Kong: Kafatası Adasıkonusu nedir, Kong: Kafatası Adasıoyuncuları kimler ve Kong: Kafatası Adasıözeti gibi konuları inceliyoruz.

KONG: KAFATASI ADASIFİLMİ KONUSU NEDİR?

Kong: Kafatası Adası'nda (Kong: Skull Island), efsanevi Kong hikâyesini Jordan Vogt Roberts yönetmenliğinde yeniden kurguluyor ve perdeye getiriyor. Filmde farklı alanlardan bir grup araştırmacı, Pasifik'te güzel olduğu kadar da tehlikeli, meçhul bir adayı keşfe çıkıyorlar. Ancak hiçbirinin, Kong efsanesinin yaşadığı yere yol aldıklarından haberi yoktur.

KONG: KAFATASI ADASI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Jordan Vogt-Roberts

Oyuncular: Brie Larson, Tom Hiddleston, Toby Kebbell, Samuel L. Jackson, John Goodman

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yapım Yılı: 2017 (118 dk)

Vizyon Tarihi: 10 Mart 2017 Cuma

Senaryo: Dan Gilroy, John Gatins