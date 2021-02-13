Kong: Kafatası Adasıfilmi oyuncuları kim? Kong: Kafatası Adasıkonusu, oyuncuları ve Kong: Kafatası Adasıözeti!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kong: Kafatası Adasıfilmi oyuncuları kim? Kong: Kafatası Adasıkonusu, oyuncuları ve Kong: Kafatası Adasıözeti!

13.02.2021 19:01 | Son Güncelleme: 13.02.2021 19:04
Kong: Kafatası Adasıfilmi oyuncuları kim? Kong: Kafatası Adasıkonusu, oyuncuları ve Kong: Kafatası Adasıözeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kong: Kafatası Adasıfilmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kong: Kafatası Adasıkonusu, özeti ve Kong: Kafatası Adasıoyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kong: Kafatası Adasıfilminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kong: Kafatası Adasıfilmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kong: Kafatası Adasıfilmini izleyecek olanların merak ettiği Kong: Kafatası Adasıkonusu nedir, Kong: Kafatası Adasıoyuncuları kimler ve Kong: Kafatası Adasıözeti gibi konuları inceliyoruz.

KONG: KAFATASI ADASIFİLMİ KONUSU NEDİR?

Kong: Kafatası Adası'nda (Kong: Skull Island), efsanevi Kong hikâyesini Jordan Vogt Roberts yönetmenliğinde yeniden kurguluyor ve perdeye getiriyor. Filmde farklı alanlardan bir grup araştırmacı, Pasifik'te güzel olduğu kadar da tehlikeli, meçhul bir adayı keşfe çıkıyorlar. Ancak hiçbirinin, Kong efsanesinin yaşadığı yere yol aldıklarından haberi yoktur.

KONG: KAFATASI ADASI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Jordan Vogt-Roberts

Oyuncular: Brie Larson, Tom Hiddleston, Toby Kebbell, Samuel L. Jackson, John Goodman

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yapım Yılı: 2017 (118 dk)

Vizyon Tarihi: 10 Mart 2017 Cuma

Senaryo: Dan Gilroy, John Gatins

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Hüner Coşkuner Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Antalya Saldırı Twitter Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kong: Kafatası Adasıfilmi oyuncuları kim? Kong: Kafatası Adasıkonusu, oyuncuları ve Kong: Kafatası Adasıözeti!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 19:04:34. #1.16#
title