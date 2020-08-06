Konforlu yolculuk için Akçaray'ın rayları taşlanacak
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Konforlu yolculuk için Akçaray'ın rayları taşlanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Akçaray'ın ray koruyucu taşlama işleminin 20 gün boyunca gerçekleştirileceğini duyurdu.

Konforlu yolculuk için Akçaray'ın rayları taşlanacak
06.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:23

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Akçaray'ın ray koruyucu taşlama işleminin 20 gün boyunca gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. tarafından işletmesi yürütülen Akçaray'ın, 21 bin 200 metre uzunluğundaki rayları taşlanacak. Taşlama sayesinde daha konforlu yolculuk sağlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında Kocaeli halkının hizmetine sunulan Akçaray, sıklıkla tercih ediliyor. Açıldığı ilk yıl beklenenin üzerinde yolcu taşıyarak yapılan hizmetin ne denli yerinde olduğu gözlemlenirken, şehrin bir ucundan diğer ucuna hızlı, konforlu ve tam vaktinde yolculuk gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Kocaeli'nin en çok tercih edilen toplu ulaşım aracı olan Akçaray'ın rayları da aşınmaya başladı. UlaşımPark mühendislerinin raylar üzerinde gerçekleştirdiği teknik inceleme neticesinde ray bakımlarının zamanının geldiği tespit edildi. Titizlikle gerçekleştirilerek yapılan araştırmalar sonucunda işlemi yapacak ray taşlama aracı 20 gün boyunca Kocaeli'de olacak. Yapılan taşlama sayesinde; tramvayın ray gürültüsü azaltılacak, ondülasyonlar yok edilecek, enerji tasarrufu sağlanacak, vibrasyonlar bertaraf edilecek, teker aşınmaları ortadan kaldırılacak, ray kusurları minimalize edilerek ömrü uzatılacak ve üst yapı bakım maliyeti azaltılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Akçaray'ın ray koruyucu taşlama işlemi 2 aşamada gerçekleşiyor. 1. aşama 4 yıl boyunca aktif olarak kullanılan bir hatta gerçekleşirken, bir diğer aşama da ise 3 milyon tonda bir yapılıyor. 3 yıl boyunca gerçekleştirilen yolcu taşıma hizmeti sayesinde 3 milyon ton değerinin üzerine çıkan Akçaray'ın taşlama işlemi ile birlikte gerçekleştirilen konforlu yolculuğun kalitesi en üst noktalara taşınacak.

Ray koruyucu taşlama işlemi, 7 Ağustos Cuma günü Akçaray depolama alanından başlayacak. Özel olarak getirilen ray koruyucu taşlama aracı, 21 bin 200 metre uzunluğundaki tüm hattın bakımlarını toplamda 20 günde bitirecek. Hat boyunca her gün gece 01.00'da başlayacak bakım işlemi sabah saat 05.00'da sona erecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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