Konforlu ortamda karantina sürelerinin dolmasını bekliyorlar
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Konforlu ortamda karantina sürelerinin dolmasını bekliyorlar

Konforlu ortamda karantina sürelerinin dolmasını bekliyorlar
06.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:36

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutuldukları yurtta karantina sürelerinin dolmasını bekleyen vatandaşlar, sunulan hizmetlerden memnuniyet duyuyor.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutuldukları yurtta karantina sürelerinin dolmasını bekleyen vatandaşlar, sunulan hizmetlerden memnuniyet duyuyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Suudi Arabistan, Cezayir ve Tunus'tan Adıyaman'da getirilen 655 Türk vatandaşı, yerleştirildikleri öğrenci yurdunda karantina sürelerinin dolmasını bekliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışından gelen Türk vatandaşlarını Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir ettiklerini söyledi.

İlk grup olarak Karadağ'dan Adıyaman'a gelen 500'e yakın misafiri evlerine gönderdiklerini ifade eden Keleş, şöyle konuştu:

"İkinci grubu misafir ediyoruz. Bereket ayı ramazandayız. Yurt dışından gelen misafirlerimize ülkemizdeki ramazan havasını hissettirmeye çalışıyoruz. Onlara çeşitli etkinliklerle sosyal ve psikolojik destek sunmaya çalıştık. Kur'an-Kerim hediye ettik. Aynı zamanda misafirlerimize Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gönderdiği kitapları dağıttık. Tüm ihtiyaçlar eksiksiz karşılanıyor."

"Yurt personeli aile şefkati gösterdi"

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan getirilen vatandaşlardan İlyas Özaltun ise günlerinin güzel geçtiğini söyledi.

Türkiye'ye geldiklerinde çok iyi bir organizasyonla karşılaştıklarını anlatan Özaltun, şöyle devam etti:

"Türkiye'de her şey profesyonel. Gerek sağlık görevlileri, AFAD gerekse de diğer birimler bizimle inanılmaz ilgilendi. Yurtlardaki personel bize aile şefkati gösterdi. Üç üniversite bitirdim ama yurtlarda kalmadım. Yurtlarda böyle bir imkan olduğunu ilk kez burada görüyorum."

Özaltun, ramazan dolayısıyla günlerini ibadet ederek geçirdiklerini belirterek, "Kur'an okuyoruz, namaz kılıp, orucumuzu tutuyoruz. İftar saatine kadar bu şekilde zaman geçiriyoruz. Kitap okuyoruz. İlk geldiğimde seccade yoktu, yurt müdürlüğüne bildirdim ve bir saatte tüm yurtta kalanlara seccade dağıtıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Her türlü imkan sunuldu"

Yurtta kalan Ebubekir Aydın ise kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı devlet yetkililerine teşekkür etti.

Yurttaki imkanların çok iyi olduğunu dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Ramazan başladığından beri yurtta kalıyoruz. Yurtta günlerimiz güzel geçiyor. Elbette ailemize hasret var ama insanın tefekkür için yalnız kalmaya da ihtiyacı olabilir. Günlerimizi ramazan dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ve kitap okuyarak, oruç tutup namaz kılarak geçiriyoruz. Günlerimizi dolu dolu geçiriyoruz. Geldiğimiz günden bu yana bizlere her türlü imkan sunuldu."

Çağlar Albayrak da yurda kayıt yaptırdığı sırada AFAD görevlisinin doğum tarihini aklında tuttuğunu ve kendisine çok güzel bir pasta hazırlatıldığını anlatarak, "Hayatımda unutmayacağım bir doğum günü kutlaması yapıldı. Tüm emeği geçenlere teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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