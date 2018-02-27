Konfor Uzmanı Kadın, Sadece Yatarak Senede 400 Bin Lira Kazanıyor
İngiliz Ieva Baradouska isimli kadının işi duyanları kıskandırıyor. 32 yaşındaki kadın sadece yatakların konforunu test ederek senede 400 bin lira kazanıyor.
Dünyada çok değişik işler var. Fakat 32 yaşındaki genç kadın öyle bir iş yapıyor ki senede 75 bin sterlin (400 bin lira) kazanıyor. Pek çok kişinin kıskanacağı işi ise sürekli uyumaktan ibaret.
İŞİ KONFOR UZMANLIĞI
İngiltere'de yaşayan Ieva Baradouska "konfor uzmanı". İşinin içeriği ise çalıştığı firmanın ürettiği yatakların kalitesini deneyimlemek. Ieva Baradouska, bu yataklarda uyuyor ve firmaya yatakların kalitesine, rahat olup olmadığına dair bilgiler veriyor. Firma ona göre Baradouska'nın verdiği bilgiler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapıyor ya da yapmıyor.
SÜREKLİ SEYAHAT EDİYOR
Ieva Baradouska, çocuk yataklarını da test ediyor ve "Uykunun işyerinde aktif olarak teşvik edildiği meslek benim mesleğim" diyor.
Baradouska, iş gereği yeni ürünler denemek için Singapur, ABD ve Japonya gibi pek çok ülkeye de seyahat ediyor.
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tam benim işim :))Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Tamda hayalimdeki meslek! :)Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Bizim yönetici bu resmenCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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ALIŞ VERİŞ YAPARKEN BÜTÇENİZİ VE İHTİYACINIZI BELİRLEYİN FİRMALARIN ÜNLÜLERE YAPTIRDIĞI REKLAMA KANMAYIN YEMEK YAPMASINI BİLMEYEN ÜNLÜ SANATÇI YEMEK TEMİZLİK YAPMASINI BİLMEYEN DETERJAN REKLAMI YAPIYOR BU SANATÇILAR MİLLETİ KREDİYE ÖZENDİRİP GEREKSİZ HARCAMA YAPTIRARAK GELECEĞİNİ İPOTEK ALTINA ALIYORLARCevap Yaz 20 1 Yayından Kaldır
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Pek yabancı değiliz bu konuya......Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır