Konferans: "Türkiye'de Romanlar" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konferans: "Türkiye'de Romanlar"

Habermetre - Haberler | Toplum
Konferans:

Üniversitemiz Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Giresun Belediyesi ile birlikte; 15 Aralık 2021 tarihinde Şehit Ömer HALİSDEMİR Konferans Salonunda "Türkiye'de Romanlar" konulu bir konferans düzenleyecektir.

GİRESUN (Habermetre) - Üniversitemiz Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Giresun Belediyesi ile birlikte; 15 Aralık 2021 tarihinde Şehit Ömer HALİSDEMİR Konferans Salonunda " Türkiye'de Romanlar" konulu bir konferans düzenleyecektir.

Etkinliğe tüm öğrencilerimiz ve personelimiz davetlidir.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title