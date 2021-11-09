Konferans: "Türkiye'de Romanlar"
Üniversitemiz Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Giresun Belediyesi ile birlikte; 15 Aralık 2021 tarihinde Şehit Ömer HALİSDEMİR Konferans Salonunda "Türkiye'de Romanlar" konulu bir konferans düzenleyecektir.
GİRESUN (Habermetre) - Üniversitemiz Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Giresun Belediyesi ile birlikte; 15 Aralık 2021 tarihinde Şehit Ömer HALİSDEMİR Konferans Salonunda " Türkiye'de Romanlar" konulu bir konferans düzenleyecektir.
Etkinliğe tüm öğrencilerimiz ve personelimiz davetlidir.
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