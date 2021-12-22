Konferans: "Kişiselleştirilmiş Tıp ve Mikrobiyata" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konferans: "Kişiselleştirilmiş Tıp ve Mikrobiyata"

Konferans:
Habermetre - Haberler | Toplum

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen ve Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr.

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen ve Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Emel UZUNOĞLU'nun sunumunu yapacağı "Kişiselleştirilmiş Tıp ve Mikrobiyata" başlıklı konferans, 27 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 14. 00'te, Güre Yerleşkesi Şehit Ömer HALİSDEMİR Konferans salonunda gerçekleştirilecektir.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title