Konferans: "Kişiselleştirilmiş Tıp ve Mikrobiyata"

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen ve Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Emel UZUNOĞLU'nun sunumunu yapacağı "Kişiselleştirilmiş Tıp ve Mikrobiyata" başlıklı konferans, 27 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 14. 00'te, Güre Yerleşkesi Şehit Ömer HALİSDEMİR Konferans salonunda gerçekleştirilecektir.

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