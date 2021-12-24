Konferans: "Covid'19 Pandemi Süreci"

Üniversitemiz Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından birlikte organize edilen, 28 Aralık 2021 Salı günü Saat: 16. 00'da Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olan ve Prof. Dr. Tevfik Özlü, Prof. Dr. Meltem Arzu Yetkin ve Doç. Dr. Emel Uzunoğlu'nun konuşmacı olarak katılacağı, "Covid'19 Pandemi Süreci" konulu söyleşiye tüm öğrencilerimiz ve personelimiz davetlidir.

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