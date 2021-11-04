Konferans: "BAP, İşleyiş ve İşlemleri"
Üniversitemiz Araştırma Merkezleri Koordinatörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyonu Biriminin, akademisyenlerimize yönelik Prof. Dr. A. Yalçın TEPE Başkanlığında "BAP İşleyişi ve İşlemleri" konulu bilgilendirme toplantısı 07 Kasım 2021 tarihinde saat 14.
Üniversitemiz Araştırma Merkezleri Koordinatörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyonu Biriminin, akademisyenlerimize yönelik Prof. Dr. A. Yalçın TEPE Başkanlığında "BAP İşleyişi ve İşlemleri" konulu bilgilendirme toplantısı 07 Kasım 2021 tarihinde saat 14. 00 da Şehit Ömer HALİSDEMİR Konferans Salonunda yapılacaktır.
Tüm akademik personelimize duyurulur.
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