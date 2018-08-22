Konfeksiyon Sektörünün Gözü Danimarka Pazarında

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, sektör olarak Danimarka'ya ihracatı 500 milyon dolara çıkartmak istediklerini bildirdi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı destekli sürdürülen Hazır Giyim İhracatını Geliştirme URGE Projesi kapsamında 11 ihracatçı firmanın Danimarka pazarına yönelik 7-9 Ağustos'ta iş ve inceleme gezisi düzenlediği bildirildi. Kasım veya aralık ayında da Danimarka'ya yönelik Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Danimarka'nın dünya hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında 4,8 milyar dolarlık ithalatla 19. sırada yer aldığını ve Danimarka hazır giyim pazarının büyüklüğünün artış trendine sahip olduğunu kaydetti.

Halen Danimarka pazarında yüzde 9,5'luk pazar payına sahip olduklarını bildiren Sertbaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi

"Türkiye yüzde 9,5 pay ile Çin ve Bangladeş'ten sonra Danimarka'nın üçüncü büyük tedarikçisi konumunda. Danimarka'ya 2017 yılında 393 milyon dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdik. Türk hazır giyim sektörünün 2017 yılında gerçekleştirdiği 17 milyar dolarlık ihracatın ülkeler sıralamasına baktığımız zaman Danimarka 10. büyük pazarımız konumunda. Danimarka'ya ihracatta hedefimiz 500 milyon dolara ulaşmak."

Sertbaş, Hazır Giyim İhracatını Geliştirme URGE Projesi kapsamında bundan sonraki süreçte öncelikli hedef pazarlar olarak belirledikleri İskandinav Ülkeleri, İngiltere, Hollanda ve Almanya'ya yönelik uluslararası pazarlama faaliyetleri planladıklarını bildirdi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seray Seyfeli ise Danimarka pazarı Türkiye'nin hazır giyim ihracatı açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Bu ziyaretimizin devamında kasım veya aralık ayı içerisinde Danimarka hazır giyim sektörünün en önemli iki merkezi olan Kopenhag ve Herning şehirlerini kapsayacak şekilde Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu için gerekli hazırlıklara hızla başladık." ifadelerini kullandı.