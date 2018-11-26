Konfeksiyon Sektörü İkinci Kez Danimarka Yolcusu

Danimarka'ya son 1 yıllık dönemde 412 milyon dolarlık ihracat yapan, Çin ve Bangladeş'in ardından Danimarka'nın üçüncü büyük tedarikçisi olan Türk Hazır giyim sektörü, Danimarka'ya konfeksiyon ihracatında Çin ve Bangladeş'i tahtından indirmek için 2018 yılında ikinci kez Danimarka'ya gidiyor. Türk hazır giyim sektörü, yıllık 5 milyar dolar hazır giyim ürünleri ithalatı yapan Danimarka'ya 2023 yılında 1 milyar dolar ihracat hedefliyor.

Ege Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), Ticaret Bakanlığı destekli sürdürülen Hazır Giyim İhracatını Geliştirme URGE Projesi kapsamında 12 ihracatçı firma Danimarka pazarına yönelik 27-29 Kasım 2018 tarihleri arasında "Danimarka İkili İş Görüşmeleri Organizasyonu" düzenliyor. Egeli hazır giyim ihracatçıları, 2 gün boyunca 100'den fazla ikili iş görüşmesi yapacak.

"İnceleme gezisinin meyvelerini toplamaya gidiyoruz"

Hazır Giyim İhracatını Geliştirme URGE Projesi kapsamında, 7-9 Ağustos 2018 tarihleri arasında Danimarka'ya yönelik "İş ve İnceleme Gezisi" düzenlediklerini belirten Ege Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ağustos ayındaki inceleme gezisinin meyvelerini toplamaya gittiklerini kaydetti.

"Tasarımcılar, İskandinav pazarına uygun koleksiyonlar hazırladı"

Danimarka ve İskandinav pazarına yönelik Ağustos ayında düzenlenen iş ve inceleme gezisine firmaların tasarımcılarının da katıldığını anlatan Sertbaş, "Tasarımcılarımız, İskandinav pazarının tercihlerini yerinde gördü. Tasarımcılarımız, İskandinavların beklentilerine uygun tasarımlar çizdiler ve her firma koleksiyonlarını hazırladı. Bu tecrübeler ışığında 2 gün sürecek ikili iş görüşmelerinin verimli geçmesini bekliyoruz. Danimarka'ya ihracatımız 2018 yılının Ocak - Ekim döneminde yüzde 6'lık artışla 335 milyon dolara ulaştı. Hazır Giyim İhracatını Geliştirme Projesi ile birlikte Danimarka pazarındaki Türk hazır giyim sektörünün varlığını artırmak ve bunu sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Danimarka pazarında 1 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz"

Danimarka'nın dünya hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında 4,8 milyar dolarlık ithalatla 19. sırada yer aldığını ve Danimarka hazır giyim pazarının büyüklüğünün artış trendine sahip olduğunu belirten EHKİB Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Seray Seyfeli ise; Türk hazır giyim sektörünün 2017 yılında gerçekleştirdiği 17 milyar dolarlık ihracatın ülkeler sıralamasına bakıldığında Danimarka'nın 10'uncu büyük ihraç pazarı konumunda olduğunu, Danimarka'ya ihracatta hedeflerinin kısa vadede 500 milyon dolara orta vadede ise 1 milyar dolara ulaşmak olduğunu dile getirdi.

EHKİB Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Seray Seyfeli, "Hazır Giyim İhracatını Geliştirme URGE Projesi" kapsamında bundan sonraki süreçte proje kapsamında öncelikli hedef pazarlar olarak belirledikleri; İskandinav Ülkeleri, İngiltere, Hollanda ve Almanya'ya yönelik uluslararası pazarlama faaliyetlerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi. - İZMİR