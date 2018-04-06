Konfeksiyon Kırpıntılarında Kdv İndirimi

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Başkanı Selim Kandemir, tekstil geri dönüşüm sektöründe konfeksiyon kırpıntılarında KDV oranının sıfırlanmasının sektörün önünü açacağını bildirdi.

Kandemir, yaptığı yazılı açıklamada, UTSO'nın girişimleri sonucu Maliye Bakanlığı tarafından konfeksiyon kırpıntılarında KDV oranının yüzde sıfıra indirildiğini duyurdu.

Tekstil teleflerinin hurda kapsamına alınarak KDV ve stopaj indiriminden faydalanmasının sağlanmasının sevindirici olduğunu aktaran Kandemir, şunları kaydetti:

"Yıllardır tekstil teleflerinin de diğer ürünler gibi hurda kapsamına alınması ve KDV'den istisna olması gerektiğini ifade ediyorduk. Çıkan kanun tekstil geri dönüşüm sektörüne önemli bir ivme katacaktır. Sektörde kayıt dışılık azalacak, belgesizliğin önüne geçilecek ve sanayicimizin yaşadığı sıkıntı ortadan kalkmış olacaktır. Bu kararın çıkmasında sektörün yanında olan başta bakanlarımız, milletvekillerimiz ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Çakın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Oda olarak ilimiz sektörlerine yönelik raporlarımızı ve önerilerimizi ilgili kurumlara sunmaya devam edeceğiz."