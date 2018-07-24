Konfederasyon Basın ile Buluştu

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısı ile Gaziantep Dernekler Konfederasyonu kahvaltıda basın ile buluştu.

İlkeli tarafsız basın mensuplarının katılımlarıyla basın bayramı nedeniyle Konfederasyonu Bölge Başkanlığı binasında basına özel bir kahvaltı programı düzenlendi.

Tüm basın mensupları tebrik edildi. Konfederasyon Bölge Başkanı Mehmet Ali Kuş önümüzdeki zamanlarda yapılacak faaliyetleri anlatırken, tüm basın mensuplarını destekleyeceğini, her zaman yanlarında olmaktan onur duyacağını bildirdi. - GAZİANTEP