KONESOB VOC-Test Center Projesi hayata geçti

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) tarafından, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen ve Konya'da ilk kez uygulanacak "KONESOB VOC-Test Center Project" projesi uygulamaya geçti.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) tarafından, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen ve Konya'da ilk kez uygulanacak "KONESOB VOC-Test Center Project" projesi uygulamaya geçti.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında; KONESOB bünyesinde öncelikle ulaştırma sektöründe 5 meslek dalında olmak üzere, mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili belgelendirme merkezi kurulmasının ardından proje kapsamında ulusal yeterlilik sistemi hakkında ilgili kesimlerde farkındalık yaratmayı amaçlayan eğitimler verilmeye başladı.

Proje Koordinatörlüğünü Dr. Murat Gümüş'ün yaptığı VOC-Test Merkezleri - III Hibe Programı çerçevesinde meslek standartları ve yeterlilikler geliştirilecek ve revize edilecek. İhtiyaçlar doğrultusunda yeni mesleklerde de yetki alınacak.

KONESOB Başkanımız Muharrem Karabacak, Konya için önemli bir ihtiyaç olan belgelendirme merkezinin esnaf teşkilatı bünyesinde hayata geçmesinin önemine dikkat çekerek, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mıza, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'na desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Birliğimiz bünyesinde kurulan belgelendirme merkezimiz tüm Türkiye'ye hizmet verecek" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı