Konesob'tan Mehmetçiğe Yardım Kampanyası

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB), Afrin, Kilis ve Hakkari'de teröristlerle mücadele eden Mehmetçiğe ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek amaçlı nakdi yardım kampanyası başlattı.

Kampanyanın duyurusunu, oda başkanlarının da katıldığı basın açıklamasında KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan yaptı. Birlik Başkanı Ali Osman Karamercan, "55 bin üyemiz ve 84 meslek odamızla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin'e düzenlediği, Zeytin Dalı Harekatını sonuna kadar destekliyoruz. İş dünyası ve esnaf teşkilatları olarak devletimizin aldığı bu önemli harekat kararının sonuna kadar arkasındayız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve kahraman ordumuza güveniyoruz. Mevzu ülkemizse biz her türlü fedakarlığa hazırız. Ordumuzun başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. Türk insanının huzur ve güvenliği için yapılan bu operasyonların, terörün kökü kazınana kadar devam edeceğinden en ufak şüphemiz yoktur. Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak Afrin, Kilis ve Hakkari'de teröristlerle mücadele eden kahraman Mehmetçiğimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize destek amaçlı nakdi yardım kampanyası başlatmış bulunmaktayız. KONESOB tüm esnaf ve sanatkarlarımızın, Konyalı hemşehrilerimizin ve vatandaşlarımızın başlattığımız bu yardım kampanyasına destek olmalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımız, Konya Valiliğimizin bilgisi doğrultusunda açtığımız banka hesabına nakdi yardımlarını yapabilirler. Buradan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Mehmetçiğimize selam gönderiyoruz. Yüce Allah onlara güç kuvvet versin, her türlü tehlikeden korusun inşallah. Operasyonlarda şehadet şerbetini içen Mehmetçiklerimize, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum" dedi.

Üç ay boyunca devam edecek kampanyada, TR83 000 1000 461 358 832 315 027 IBAN numarasına yardımlar yapılabilecek. - KONYA