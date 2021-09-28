KONESOB'tan ilçelerdeki odalara eğitim semineri

DEREBUCAK, KONYA (İHA) - Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) tarafından Beyşehir, Seydişehir, Hüyük, Derebucak, Üzümlü, Derbent meslek odalarına mesleki yeterlilik eğitim semineri verildi.

KONESOB tarafından, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen ve Konya'da ilk kez uygulanan KONESOB VOC-Test Merkezi projesi ve Ahilik Belgelendirme Mesleki Yeterlilik Merkezimizin hizmetleri, Beyşehir, Seydişehir, Hüyük, Derebucak, Üzümlü, Derbent meslek odalarının başkanları, genel sekreter ve yönetim kurulu üyelerine anlatıldı.

Eğitimde proje hakkında detaylı bilgiler veren KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, "Avrupa Birliği tarafından desteklenen KONESOB VOC - Test merkezi projesi kapsamında, birliğimiz bünyesinde ulaştırma sektöründe 5 meslek dalında olmak üzere, mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili bir belgelendirme merkezi kurduk. KONESOB olarak esnaflarımızın, firmalarımızın ve çalışanlarının mesleki yeterlilik konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları ve merkezimizden alacakları yeterlilik belgeleriyle işlerini devam ettirmelerine büyük önem veriyoruz. Konya merkezdeki Oda Başkanlarımız, Genel Sekreter ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın yanı sıra ilçelerimizdeki odalarımıza da Ahilik VOC-TEST merkezi projesi hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Ayrıca yakında TÜRKAK ve MYK denetimleri sonrasında belgelendirme yetkisi alacak olan Ahilik Belgelendirme Merkezi ile ilgili MYK süreçlerinde her konuda esnafımızın ihtiyaçlarını giderecek ve ilgili mesleklerde MYK belgesi vermeye başlayacağız" dedi. - KONYA