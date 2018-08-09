Kondi: "Kurban, Paylaşmak ve Yakınlaşmaktır"

Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, kurbanın, paylaşmak ve yakınlaşmak anlamına geldiğini belirterek, "Kurban, bir muhasebedir. Malını Allah rızası için harcama ve başkalarıyla paylaşma bilincini geliştirmektir" dedi.

Kondi, bir otelde düzenlediği toplantıda, Kurban Bayramı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın hizmetleri konusunda açıklamalarda bulundu. Kurbanın, Allah'a yakınlaşma, gönülden bağlılık, gönüllerin, duaların birleşmesi, milletçe ve ümmetçe yakınlaşma ve paylaşma olduğunu ifade eden Kondi, "Kurban, fiziki mesafeleri gönül coğrafyasında aşmak, onların dertlerini paylaşmak, onlara umut ışığı olmaya çalışmaktır. Kurban, ne et ne de kandır, gönülleri bir birine yakınlaştıran ilahi bir ikramdır. Allah'a yakın olmak için yaptığımız bütün işlerdir ve bizi Allah'a yakınlaştırmak için vardır. Kurban, bir yetimin başını okşamak, açlıktan ölme sınırına gelmişlere bir gönül sofrası kurmaktır. İnsanlık ile başlayan, Hz. İbrahim ile şekillenen bir ibadettir. Kurban, bir muhasebedir. Malını Allah rızası için harcama ve başkalarıyla paylaşma bilincini geliştirmektir. Varlıklı olanlarla ihtiyaç sahiplerinin yakınlaşmasına vesile olmaktır" diye konuştu.

"Kardeşlik köprüleri kuruyoruz"

Kurbanın aynı zamanda, Afrika'dan Asya'ya, Uzak Doğu'dan Güney Amerika'ya uzatılan yardım eli olduğunu vurgulayan Kondi, "Bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı, 1993 yılından beri vekaletle kurban kurban kesim organizasyonları düzenleyerek, hem yurt içinde hem de yurt dışında mağdur ve mazlum bölgelere, cömert ve hayırsever milletimizin kurbanlarını ulaştırarak kardeşlik köprüleri kurmaktadır. Tüm halkımızı vekaletle kurban bağışında bulunmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan araştırmada, Türk milletinin, yer yüzünden iyilik yapan, hayır yapan, mazlum ve mağdurun yanında olan birinci millet olduğunu vurgulayan Kondi, "Elbette ki, bu duygu ve düşüncelerimizi biz inancımızdan alıyoruz" şeklinde konuştu.

Mersin'de 2 bin 87 personelle kentin manevi imarı konusunda, her türlü farklılığı bir zenginlik kabul ederek sevgi ve kardeşliği hakim kılmak için çalıştıklarını kaydeden

Kondi, "Zira bizler yer yüzünde iyiliği yaymakla, bulunduğumuz ortamda saygı ve sevgiyi oluşturmakla yükümlü ve sorumlu olan insanlarız" dedi.

Konuşmasının sonunda, Türkiye Diyanet Vakfı'nın ülke genelinde bin şubesi bulunduğu bilgisini veren Kondi, 140 ülkede faaliyet gösterdiklerini ve vekalet ile kurban hizmetini yurt içi ve 140 ülkede, 436 kesim bölgesinde yürüttüklerini kaydetti. Kondi, gerek Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gerekse Türkiye Diyanet Vakfı'nın en önemli çalışma alanının öncelikle eğitim, sonra insanlık için çalışmak, ardından camiler inşa etmek ve 7 kıtada insanlara hizmet etmek olduğunu sözlerine ekledi.

Kondi, vekaletle kurban kesiminde yurt içi kurban bedeli 850 lira, yurt dışı kurban bedelinin ise 625 lira olarak belirlendiğini hatırlattı. - MERSİN