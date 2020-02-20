: KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Muhalefet de devletleştirilmeye çalışılıyor

20.02.2020 10:47 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:47

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, hükümetin tercihlerinin devletin bekası üzerine kurulu olduğunu ve politikalarını uygularken herhangi bir muhalif ses istemediğini söyledi. Siyasi iktidarın devletleştiğini belirten Ağırdır, "Sadece siyasi iktidarın devletleşmesinden söz etmek yetmiyor olanları açıklamak için. Aynı zamanda muhalafet partilerinin de giderek devletleştirilmeye çalışıldığı bir süreç var. Devletin bekası konusunda muhalefetin de devletleştiğini düşünüyorum" dedi. Bunun bir problem olduğunu ifade eden Ağırdır, toplumun ihtiyaç ve talepleri ile bu yapılar arasında bir yarılma olduğunu belirterek adalet ve yargıya güven konusunda yaptıkları araştırma sonuçlarını paylaştı

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