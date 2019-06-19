Konda araştırma şirketinin anketine göre, İmamoğlu İstanbul yarışını önde bitirecek

Konda araştırma şirketinin anketine göre, İmamoğlu İstanbul yarışını önde bitirecek

Konda araştırma şirketinin düzenlediği son anket, 23 Haziran'daki İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı seçimini açık farkla Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını ortaya koydu.

Konda araştırma şirketinin anketine göre, İmamoğlu İstanbul yarışını önde bitirecek

Konda araştırma şirketinin düzenlediği son anket, 23 Haziran'daki İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı seçimini açık farkla Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını ortaya koydu.

Buna göre, İmamoğlu oyların yüzde 49'unu alırken Binali Yıldırım yüzde 40,9 oranında oy toplayacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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