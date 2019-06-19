Konda araştırma şirketinin anketine göre, İmamoğlu İstanbul yarışını önde bitirecek
Konda araştırma şirketinin düzenlediği son anket, 23 Haziran'daki İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı seçimini açık farkla Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını ortaya koydu.
Konda araştırma şirketinin düzenlediği son anket, 23 Haziran'daki İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı seçimini açık farkla Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını ortaya koydu.
Buna göre, İmamoğlu oyların yüzde 49'unu alırken Binali Yıldırım yüzde 40,9 oranında oy toplayacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Saadet Partisi İstanbul Adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı: Programınızda canlı yayına katılmak isterim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatı merak konusu oldu! İşte tüm bilinmeyenler
Bingöl'de toplamak için 20 kilometre yol yürünmesi gereken Kınkor mantarının kilosu 70 TL'ye satılıyor
Son Dakika Haberleri