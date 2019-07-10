Konargöçerlerin ekmek mücadelesi

Yarım saatte hazırlanan çığ sergileri 30 liraya satılıyor

Çığ sergisi üreticileri kendilerine uygun yerde ürünlerini hazırlamak istiyor

KAHRAMANMARAŞ - Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tarhana üreticilerine çığ sergisi üreten konargöçerler, zor doğa şartlarında ekmek parası kazanmaya çalışıyor.

Adana ve Osmaniye illerinden Kahramanmaraş'a gelen konargöçerler, sulak alanlardan topladıkları çığ çubuklarını kurdukları tezgahlarda hazırlıyor. İp yardımıyla tek tek örülen çubuklar, yaklaşık 3 metre uzunluğunda sergi haline getiriliyor. Kentin geleneksel yiyecekleri arasında yer alan tarhana için hazırlanan çığ sergileri, tarhana üreticilerine kalitesine göre 20 ila 30 lira arasında satılıyor.

Kahramanmaraş'ta çığ sergilerini üretmek ve satışını yapmak için uygun yer verilmesini isteyen Bektaş Bolat isimli vatandaş, bazı insanlar tarafından şikayet edildiğini ve ilgili kurumlarca yerlerinden kaldırılmak istendiğini söyledi. Kahramanmaraş'ta 1 ay gibi kalıp memleketlerine gittiklerini söyleyen Bolat, "Biz bu işi babalarımızdan ve dedelerimizden öğrendik. Yani bu işi biz meslek haline getirdik. Kazansak ve kazanmasakta bu işi yapıyoruz. Bu ürünü başka kimse bilmez sadede Kahramanmaraşlılar alır ve tarhana aşını kuruturlar. Biz de buraya geldiğimizde burada hazırlar ve satarız. Biz başka bir ülkeden gelmedik. Bize uygun bir yer verilmesini öneriyoruz. Biz kimseye zarar vermiyoruz. Bizim işimiz burada 1 ay civarında, ondan sonra zaten bize kal deseler kalamayız" diye konuştu.

Kaynak: İHA