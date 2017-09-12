Konamı, Pes 2018'de Hangi Türk Takımları Olacağını Açıkladı!

14 Eylül'de çıkacak PES 2018'de yer alacak Türk takımlar belli oldu. Bu takımlar Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe. Ayrıca Türk milli futbol takımımız da yer alacak.





Türk futbol takımlarımızın yer alacağı PES 2018'deki oyuncular ve diğer ögeler, Konami'nin kullandığı teknoloji vasıtası ile çok daha gerçekçi görünecekler. Takımların resmi kıyafetleri, futbolcuların neredeyse gerçeğine benzer görünümleri, PES 2018'in önceki serilerine oranla çok daha heyecanla beklenmesini sağlayan etmenler.







PES 2018, iki farklı versiyonle ön sipariş olarak sunulacak. Bunlar bonus içerikli Premium Edition ve Legendary Edition. Premium sürümünün kapağında Luis Suarez, Legendary sürümünda ise Barcelona'nın yıldız futbolcuları yer alacak.



Bonus içerikli versiyonde oyuncular sınırlı sayıda steelbook, PES flash disk, MyClub modu için dijital bonuslar kazanacaklar.



Bugün itibariyle piyasaya sürülen PES 2018, PS3, PS4 Xbox One, Xbox 360 ve PC platformlarında yer alıyor.



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