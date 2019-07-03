KONAMI, Neden PES 2020'nin Adını eFoottball PES 2020 Olarak Değiştirdi

Piyasadaki en eski futbol oyunlarından olan Konami'nin PES markası, bu bu sene içerisinde çıkaracağı PES 2020 oyununda bir isim değişikliğine gitti ve adının başına "eFootball" getirdi. Şirketten de oyunda neden bu tarz bir değişikliğe gidildiğiyle alakalı bir açıklama geldi.

Şirketin Avrupa Marka Yöneticisi Lennart Bobzien, verdiği röportajda "Oyunun tam adı 'eFootball: PES' olacak. Bu sene için eFootball PES 2020'yi duyurduk. E-spora daha fazla odaklanmak istiyoruz. Geçmişte PES League ve eFootball Pro ile birlikte bunu zaten göstermiştik. İleride daha büyük e spor rekabetleri olacak. Bunu oyunun adına da ekleyebileceğimizi düşündük" ifadelerini kullandı.

Bobzien ayrıca PES isminin hâlâ ürünün bünyesinde barındırıldığını ve bu ismin kalıcı olduğunu da söyledi.

PES 2020'nin çıkış tarihi PS4, Xbox One ve bilgisayarlar için 10 Eylül 2019 olarak açıklanmıştı. Çevrimiçi ve çevrimdışı maçların yapılabileceği ayrıca düzenleme modunun da yer alacağı oyunun demo versiyonun çıkış tarihi ise 30 Temmuz.