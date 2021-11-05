Konami, Mobile eFootball Pes 2022'nin ertelendiğini duyurdu

Konami bu sene futbol franchiselarında kötü bir başlangıç yaptı. eFootball 2022'nin PC versiyonunda takipçilerini hayal kırıklığına uğratmıştı. eFootball 2022'nin iOS ve Android cihazlar için çıkacak versiyonunun 2021 sonbaharından 2022 ilkbaharına ertelendiği duyuruldu.

Konami'nin yaptığı açıklamada tüm ekibin mobile eFootball'u sonbaharda çıkarmak için çok çalıştığını, ancak hak edilen kaliteye ulaşabilmek için daha fazla zamana ihtiyaçları olduklarını bu nedenle de 2022 ilkbaharına ertelediklerini duyurdu. Ardından ise açıklamasına bu sözler ile devam etti:

"Bu güncellemeyi dört gözle bekleyen hepinizden içtenlikle özür dileriz. Mobil için "eFootball 2022" deneyiminizin mümkün olan en iyi deneyim olduğundan emin olmak için lütfen bu seçimi yaptığımızı anlayın. Bu amaçla, hepimiz herkes için oyun deneyimini iyileştirmek için hem mobil hem de konsol sürümleri üzerinde çalışmaya tamamen kararlıyız. Beklemeye değeceğine söz veriyoruz, bu yüzden lütfen bize "eFootball Pes 2021" ve "eFootball 2022" için nazik desteğinizi vermeye devam edin."

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eFootball PES 2021'e dahil olan ancak eFootball 2022'de yer almayan oyuncuların duyurularını da erteleneceği bildirildi.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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