Konakpınar 1. Coşkun Baba Etkinliği

Gürün Konakpınar Nahiyesi Köyleri Kültür Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 1. Coşkun Baba etkinliği sona erdi.



Konakpınar köyünde gerçekleştirilen etkinliğe, Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı.



Özdemir, burada yaptığı konuşmada, etkinliği düzenleyen dernek Başkanı Hüseyin Aktepe'ye teşekkür etti.



Çiftçi de "Bizler Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Mustafa Kemal Atatürk'ün torunlarıyız, bizler tarih boyunca bir olduk, olmaya da devam edeceğiz." dedi.



Dernek Başkanı Hüseyin Aktepe'ye teşekkür eden Çiftçi, "Derneklerimizin yaptığı bu tür etkinlikler, birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirecektir." diye konuştu.



Çiftçi'ye etkinliğe katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.