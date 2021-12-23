Konaklı Mahallesi Vatandaşla Buluşma Toplantısı
Konaklı Mahallesi Vatandaşla Buluşma ToplantısıKaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN, Konaklı mahallesinde Vatandaşla Buluşma Toplantısı gerçekleştirdi.
AYDIN (Habermetre) - Konaklı Mahallesi Vatandaşla Buluşma ToplantısıKaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN, Konaklı mahallesinde Vatandaşla Buluşma Toplantısı gerçekleştirdi. Konaklı Mahallesi İlk Okulunda gerçekleştirilen buluşma toplantısında Kaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN vatandaşların sorunlarını istek ve taleplerini dinledi
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