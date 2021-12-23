Konaklı Mahallesi Vatandaşla Buluşma Toplantısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konaklı Mahallesi Vatandaşla Buluşma Toplantısı

Konaklı Mahallesi Vatandaşla Buluşma Toplantısı
Habermetre - Haberler | Toplum

Konaklı Mahallesi Vatandaşla Buluşma ToplantısıKaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN, Konaklı mahallesinde Vatandaşla Buluşma Toplantısı gerçekleştirdi.

AYDIN (Habermetre) - Konaklı Mahallesi Vatandaşla Buluşma ToplantısıKaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN, Konaklı mahallesinde Vatandaşla Buluşma Toplantısı gerçekleştirdi. Konaklı Mahallesi İlk Okulunda gerçekleştirilen buluşma toplantısında Kaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN vatandaşların sorunlarını istek ve taleplerini dinledi

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title