Konaklı Kongre Merkezi için imzalar atıldı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne (ALKÜ) devredilen Konaklı Kongre Merkezi'nin yükseköğretime kazandırılması için imzalar atıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne (ALKÜ) devredilen Konaklı Kongre Merkezi'nin yükseköğretime kazandırılması için imzalar atıldı.

Konaklı Kongre Merkezi'nin, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Diş Hekimliği Fakültesi'nin merkezi dersliğine dönüştürülmesi ve öğrencilere eğitim verilmesi amacıyla Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi arasında tadilat inşaatının esaslarını belirleyen bir protokol imzalandı. Protokolün imza törenine; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Milletvekilleri, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'in katıldı.

Protokolün imza töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin ile ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'ı, Konaklı Kongre Merkezi'nin yükseköğretime kazandırılması amacıyla başlatılan çalışmadan dolayı kutladı.

Konaklı Kongre Merkezi'nin ALKÜ'ye tahsis edilmesinin ardından çalışmalara başlandığını ifade eden Rektör Kalan, "Konaklı Kongre Merkezi'nin içerisindeki tahribattan dolayı kullanılması mümkün değildi. Bu tahribatı Üniversitemiz bütçesiyle karşılamak çok mümkün görünmüyordu. ALTSO Başkanımız Mehmet Şahin bu konuda bize destek olacağını her fırsatta yeniliyordu. Bugün de bu değerli protokolü, sayın bakanlarımızın şahitliğinde, Başkanımız Mehmet Şahin ile imzaladık. Alanya'mıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin de, "Konaklı Kongre Merkezi'nin atıl durumda kalmaması için Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan ile güzel bir işe imza attık. Alanya'mızın huzurunda Alanya'ya kattığı desteklerden dolayı Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile programımıza katılan tüm devlet büyüklerimize teşekkür ederim" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA