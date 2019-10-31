Konaklama vergisini belirleme usulünde değişikliğe gidildi

31.10.2019 18:02

Kişi başına gecelik 5 yıldızlı otel ve tatil köyleri 18; 4 yıldızlı otel ve tatil köyleri 12 ; 3 yıldızlı oteller ve belediye belgeli konaklama tesisleri 9; 2 ve bir yıldızlı oteller, pansiyon, motel, apart otel ve kampingler 6; butik oteller ve özel konaklama tesisleri için ise 18 TL olacak.