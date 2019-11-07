Konaklama Vergisi Otelde Yaşayanları Vuracak

07.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:46

İzmir'in Basmane semtindeki otellerde yaşayanların her birinin ayrı bir hikayesi var. Ömürlerinin son demlerini otel odalarında yalnızlık ve çaresizlik içinde geçirenler şimdi barındıkları bu son sığınakları da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya