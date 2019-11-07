Konaklama Vergisi Otelde Yaşayanları Vuracak

Konaklama Vergisi Otelde Yaşayanları Vuracak

İzmir'in Basmane semtindeki otellerde yaşayanların her birinin ayrı bir hikayesi var. Ömürlerinin son demlerini otel odalarında yalnızlık ve çaresizlik içinde geçirenler şimdi barındıkları bu son sığınakları da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

07.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:46

İzmir'in Basmane semtindeki otellerde yaşayanların her birinin ayrı bir hikayesi var. Ömürlerinin son demlerini otel odalarında yalnızlık ve çaresizlik içinde geçirenler şimdi barındıkları bu son sığınakları da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya



VİDEO: Konaklama Vergisi Otelde Yaşayanları Vuracak
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