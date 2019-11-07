Konaklama Vergisi Otelde Yaşayanları Vuracak
İzmir'in Basmane semtindeki otellerde yaşayanların her birinin ayrı bir hikayesi var. Ömürlerinin son demlerini otel odalarında yalnızlık ve çaresizlik içinde geçirenler şimdi barındıkları bu son sığınakları da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
İzmir'in Basmane semtindeki otellerde yaşayanların her birinin ayrı bir hikayesi var. Ömürlerinin son demlerini otel odalarında yalnızlık ve çaresizlik içinde geçirenler şimdi barındıkları bu son sığınakları da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya
VİDEO: Konaklama Vergisi Otelde Yaşayanları Vuracak