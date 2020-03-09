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İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Güncel

Konaklama tesislerinin Ocak 2020 doluluk oranı % 36,2

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'deki tesislerin Ocak 2020 dönemi konaklama istatistiklerini açıkladı.

09.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:28
Konaklama tesislerinin Ocak 2020 doluluk oranı % 36,2

Türkiye genelindeki Bakanlık işletme ve belediye belgeli tesislere geliş yılın ilk ayında,bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 10,5 arttı ve 4,64 milyona ulaştı. Geceleme sayısı da yüzde 10,6 artışla 9,68 milyon oldu.

Bakanlık verileri, geçen yıl Ocak ayında yüzde 35,5 olan tesis doluluk oranını bu yılın ilk ayında yüzde 36,2 olarak gösterdi.

İstanbul Dolulukta Birinci

Türkiye'de tesislerin en çok doluluk oranına ulaştığı iller de sırasıyla İstanbul, İzmir, Antalya ve Muğla oldu.

Bu yılın ilk ayındaki tesis doluluk oranlarında yüzde 51,8 ile zirvede yer alan İstanbul'da tesise geliş 1,1 milyon, geceleme sayısı 2,5 milyon olarak belirlendi.

İkinci sırada yer alan İzmir'de tesise geliş 179 bin, geceleme sayısı 302 bin olurken, tesis doluluk oranı da yüzde 34,3 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk ayında yüzde 33,4 doluluk oranı, 672 bin tesise geliş ve 2,13 milyon geceleme sayısı ile Antalya verilerde üçüncü sırayı aldı.

Tesise geliş 63 bin, geceleme sayısı 131 bin ve doluluk oranı da yüzde 13,3 olan Muğla ise dördüncü oldu.

Kaynak: Bültenler

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