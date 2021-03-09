Konaklama tesislerinde koronovirüs denetimi
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Konaklama tesislerinde koronovirüs denetimi

09.03.2021 11:10 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:15
Konaklama tesislerinde koronovirüs denetimi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde konaklama tesislerine yönelik yapılan tematik denetimler kapsamında 3 bin 617 iş yerine uyarı, 7 bin 496 işletme ve kişiye idari para cezası verildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde konaklama tesislerine yönelik yapılan tematik denetimler kapsamında 3 bin 617 iş yerine uyarı, 7 bin 496 işletme ve kişiye idari para cezası verildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre;  kontrollü normalleşme sürecinde salgınla mücadele tedbirlerine uyumun sağlanması amacıyla 'Dinamik Denetim Modeli' başlatıldı. Dinamik denetim modeli gereğince konu bazlı haftalık tematik denetimler ülke genelinde devam ediyor. Bu kapsamda 7 Mart'ta tüm il ve ilçelerde otel, konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesislerini kapsayan denetim faaliyeti gerçekleştirildi. 4 bin 423 yönetici personelin katılım sağladığı denetimlerde 14 bin 176 ekipten oluşan 55 bin 989 personel görev yaptı.

18 BİN 547 TESİS KONTROL EDİLDİ

Gün boyu süren denetimler kapsamında 18 bin 547 otel, konaklama tesisi, kayak oteli ve tesis, 1822 pazaryeri/semt pazarı ve sosyete pazarı kontrol edildi. Denetimler sonucunda toplam 162 iş yeri ile 3 bin 336 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. Tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilen 3 bin 617 iş yeri/işletmeye uyarma cezası, 7 bin 496 işletme/iş yeri ve kişiye idari para cezası uygulandı. Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 86 suç duyurusunda bulunuldu, 59 araç faaliyetten men edilirken 2 iş yerine kapatma cezası uygulandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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