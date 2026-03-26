Konaklama tesisleri ve araç kiralama firmalarına eş zamanlı denetim

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kamu düzeninin korunması, genel güvenlik ve sağlığı tehdit edebilecek unsurların önlenmesi amacıyla konaklama tesisleri ile araç kiralama firmalarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında son iki haftada il genelinde yapılan eş zamanlı uygulamalarda 98 ekip ve 223 personel görev aldı. Denetimlerde toplam bin 200 konaklama tesisi kontrol edilirken, kayıtsız faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 97 günübirlik adres ile 95 araç kiralama firması incelendi.

Yapılan kontrollerde, Kimlik Bildirme Sistemi'ne (KBS) anlık veri göndermediği belirlenen 2 işletmeye, çalışan bildiriminde bulunmayan 1 işletmeye, kayıtsız konaklama yaptırdığı tespit edilen 4 şahsa ve Araç Kiralama Bilgi Sistemi'nde (KABİS) gerçeğe aykırı kayıt tuttuğu belirlenen 2 işletmeye idari yaptırım uygulandı. - ANTALYA

