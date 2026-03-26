Haberler

Konaklama tesisleri ve araç kiralama firmalarına eş zamanlı denetim

Konaklama tesisleri ve araç kiralama firmalarına eş zamanlı denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da polis ekiplerince son iki haftada konaklama tesisleri ile araç kiralama firmalarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Antalya'da polis ekiplerince son iki haftada konaklama tesisleri ile araç kiralama firmalarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kamu düzeninin korunması, genel güvenlik ve sağlığı tehdit edebilecek unsurların önlenmesi amacıyla konaklama tesisleri ile araç kiralama firmalarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında son iki haftada il genelinde yapılan eş zamanlı uygulamalarda 98 ekip ve 223 personel görev aldı. Denetimlerde toplam bin 200 konaklama tesisi kontrol edilirken, kayıtsız faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 97 günübirlik adres ile 95 araç kiralama firması incelendi.

Yapılan kontrollerde, Kimlik Bildirme Sistemi'ne (KBS) anlık veri göndermediği belirlenen 2 işletmeye, çalışan bildiriminde bulunmayan 1 işletmeye, kayıtsız konaklama yaptırdığı tespit edilen 4 şahsa ve Araç Kiralama Bilgi Sistemi'nde (KABİS) gerçeğe aykırı kayıt tuttuğu belirlenen 2 işletmeye idari yaptırım uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı

Trump'tan NATO'ya tarihi rest: Bu dönüm noktasını asla unutmayın
Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü

Savaş sürerken İran'dan olay adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Soydaş'ın estetiksiz halini görenler tanıyamıyor

Estetiksiz halini görenler tanıyamıyor
Ülkeyi kaosa sürükleyen iddia! Akaryakıt istasyonlarında kavgalar başladı

Korkulan oldu! Akaryakıt istasyonlarında kavgalar başladı
Merih Demiral'dan bomba 'Ölürüm Türkiyem' performansı

Yıldız isimden bomba "Ölürüm Türkiyem" performansı
Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler

Yok artık Okan Buruk! Kabul ederse paraya para demez
Fatma Soydaş'ın estetiksiz halini görenler tanıyamıyor

Estetiksiz halini görenler tanıyamıyor
Ronaldo'nun nişanlısından olay paylaşım

Ünlü isimden olay olan paylaşım
'Arda Güler'in formu sizi çekindiriyor mu?' sorusuna olay yanıt

Arda Güler sorusuna verdiği yanıta bakın