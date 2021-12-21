KONAKLAMA TESİSİNDEKİ BUNGALOV EV ALEV ALEV YANDI

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, bir konaklama tesisinde bungalov ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, evde konaklayanlar dışarı çıkarak canlarını kurtardı. Olay, öğle saatlerinde Sapanca ilçesi Şükriye Mahallesi'nde meydana geldi. Konaklama tesisine ait bungalov evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde konaklayan Hakan İ. ve eşi Büşra İ. dışarıya çıkarak canlarını kurtardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Ahşap ev alev alev yanarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.