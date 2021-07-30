Konaklama sektörünü ilgilendiren teknoloji
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Konaklama sektörünü ilgilendiren teknoloji

Konaklama sektörünü ilgilendiren teknoloji
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Aruba'nın 'Kenar Mimaride Konaklama Hizmeti Vermek' adlı yeni e-kitabı, verileri işlemek ve konaklama sektörünün toparlanmasını güvence altına almak için farklılaştırılmış müşteri deneyimlerini ortaya koyuyor.

Aruba'nın 'Kenar Mimaride Konaklama Hizmeti Vermek' adlı yeni e-kitabı, verileri işlemek ve konaklama sektörünün toparlanmasını güvence altına almak için farklılaştırılmış müşteri deneyimlerini ortaya koyuyor. Üç temel alana odaklanan e-kitap, gelecekte başarı getirecek doğru ağı kurmak için bir yol haritası çiziyor.

Konaklama sektörü sonunda misafirlerine kapılarını yeniden açarken, dünyada gelişen "önce dijital" kavramının önemini hızla kavrıyor. Geçtiğimiz yıl hem teknoloji, hem de dijital hizmetlerin benimsenmesinde önemli adımlar atılırken, bazı konaklama işletmeleri çevrim içi modelleri memnuniyetle karşıladı fakat sektörün büyük bir bölümü geride kalmak zorunda bırakılarak, birçok dijital gelişim ya hiç denenemedi ya da ilerleme kaydedilemedi. Şimdiyse, sektörün tamamı uzun vadeli toparlanmayı hızlandırmak ve müşteri kaybederek rekabette geride kalma riskiyle karşılaşmamak için dijital dönüşümlerinde hız kazanmak zorundalar.

E-kitap

Aruba'nın 'Kenar Mimaride Konaklama Hizmeti Vermek' adlı yeni e-kitabı, tüm bu verileri işlemek ve konaklama sektörünün toparlanmasını güvence altına almak için farklılaştırılmış müşteri deneyimlerini ortaya koyuyor. Üç temel alana odaklanan e-kitap, gelecekte başarı getirecek doğru ağı kurmak için bir yol haritası çiziyor.

"Bazı işletmeler dijital gelişmeleri test edip deneyemedi"

Pandeminin, konaklama sektörüne bitmek bilmeyen zorluklar getirdiğini kaydeden firmanın EMEA bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Morten Illum, "Çok sayıda dijital inovasyon ve çözüm olmasına rağmen birçok işletme bu dijital gelişmeleri test edip deneyemedi ve bu yüzden dezavantajlı bir konuma düştüler. Şimdilerdeyse, 'önce dijitali' benimseyen dünyaya yetişmeye çalışıyorlar. Tüketici davranışları, beklentileri ve talepleri giderek değişiyor. Konaklama işletmeleri de kapılarını yeniden açtıkları misafirlerini cezbedecek bu yeni gereksinimlere hızla cevap verebileceklerini göstermeliler. Gelecekte üst seviyede hizmetler sunmak yolunda yapacakları değişiklikler için şu anda muazzam bir fırsata sahipler. Ancak bunun başarıyla üstesinden gelebilmeleri için sistemlerine giren ve çıkan bilgi akışını kontrol etmeleri gerekiyor. Bu yüzden sektörün, 2021 ve sonrasında kurumlarının dijital dönüşümünü tanımlayacak yeni nesil teknolojileri ve deneyimleri destekleyecek altyapıya ve çözümlere sahip olduğundan emin olmak için ağ yeteneklerini geliştirmeleri oldukça önemli" - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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