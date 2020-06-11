Konaklama sektörü normalleşme sürecine hazırlanıyor Marmaris Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası kontrollü sosyal hayata geçişte misafirlerini ağırlayacak konaklama işletmeleri için iki günlük eğitim çalıştayı düzenledi.

Marmaris Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası kontrollü sosyal hayata geçişte misafirlerini ağırlayacak konaklama işletmeleri için iki günlük eğitim çalıştayı düzenledi.

Turizm sezonunun açıldığı "yeni normal" olarak adlandırılan dönemde misafirlerini ağırlamaya başlayan turistik konaklama tesislerinde alınması gereken önlemlere ilişkin Marmaris Belediyesince organize edilen çalıştay başladı.

"Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci" adıyla organize edilen ve Armutalan Kültür Merkezi'nde başlayan çalıştayda sektörün önde gelen temsilcileri yer alıyor.

İki gün sürecek çalıştayda, sağlıkçılar, ilgili kurumların yetkilileri, uzman kişiler ile Marmaris Belediyesi yetkilileri de sunum yapacak.

Çalıştayın açılışında konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini kısa sürede atlatabilecek bir dinamiğe sahip olduklarını ifade etti.

Marmaris'in salgın sürecindeki vaka sayısının azlığıyla öne çıktığına değinen Oktay, ileriki süreç için de kontrollü ve dikkatli olmanın önemine işaret etti.

Halk Sağlığı Uz. Dr. Işıl Top da bu süreçte maske, mesafe ve hijyenin, hastalığın yaygınlığının azaltılması için önemli olduğunu, bu konuda halkın daha da bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı.

-"Personeller hijyen sertifikası almalı"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, konaklama sektörü ve gıda işletmecilerinin dikkat etmesi gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Kaya, "Büfede bulunan yiyeceklerin misafirler tarafından alınmaması ve yiyeceklerle temas kurmalarına yönelik bir cam siperlik bulunması ve yiyeceklerin misafirlere belirlenen görevliler tarafından verilmesi gerekmektedir. Hijyen sertifikası olmayan personel çalıştırmayın. Personeller hijyen sertifikası almalı. Cezalar ve yaptırımlar ağır." ifadelerini kullandı.

Güney Ege Turistik Oteller Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da "yeni normal" olarak adlandırılan süreçte turizmin hareketlenmesi için otelcilere büyük görevler düştüğünü belirtti.

"Dünyada tatil denilince insanların aklına Marmaris geliyor." diyen Bülbüloğlu, Marmaris'in en güvenli ve en bilinçli turizm merkezleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan da konuşmasında salgın sürecinin başından bu yana maddi destek verdikleri üyelerinin eğitimini de ihmal etmediklerini kaydetti.

Kaynak: AA