Konakladığı pansiyon odasında ölü bulundu
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Konakladığı pansiyon odasında ölü bulundu

Konakladığı pansiyon odasında ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da bir kişi konakladığı pansiyonun odasında ölü bulundu.

Antalya'da bir kişi konakladığı pansiyonun odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 461 Sokak'taki bir pansiyonda meydana geldi. 20 gün önce pansiyona yerleşen 52 yaşındaki Emin Bayrakçı'dan 2 gündür haber alamayan pansiyon görevlileri odayı kontrol etti. Bayrakçı'nın hareketsiz elinde televizyon kumandasıyla hareketsiz olduğunu gören görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla pansiyona sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Bayrakçı'nın 3 gün önce öldüğü belirlendi. Olay yeri polislerinin yaptığı inceleme sonrası Bayrakcı'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Konakladığı pansiyon odasında ölü bulundu
Konakladığı pansiyon odasında ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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