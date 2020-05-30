Konakalmaz Şelalesi, karların erimesiyle adeta coştu
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Konakalmaz Şelalesi, karların erimesiyle adeta coştu

Konakalmaz Şelalesi, karların erimesiyle adeta coştu Elazığ'da kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki şelale, bahar mevsimiyle birlikte karın erimesiyle coşkulu bir şekilde akmaya başladı Elazığ'da kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan, Konakalmaz Şelalesi baharla birlikte...

30.05.2020 11:29 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:34

Konakalmaz Şelalesi, karların erimesiyle adeta coştu

Elazığ'da kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki şelale, bahar mevsimiyle birlikte karın erimesiyle coşkulu bir şekilde akmaya başladı

ELAZIĞ - Elazığ'da kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan, Konakalmaz Şelalesi baharla birlikte coşkulu bir şekilde akmaya başlayarak görsel şölen sundu.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da bahar mevsimiyle doğa canlandı, kar sularının erimesiyle birlikte küçüklü büyüklü bir çok yer de şelale de coşkulu olarak akmaya başladı. Elazığ'da bir çok kişinin haberinin bile olmadığı merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Konakalmaz köyünde bulunan şelale de ilkbaharla birlikte coştu.Korona virüs salgını öncesinde yöre sakinleri tarafından ara ara piknik ve balık tutma alanı olarak kullanılan şelaleye artık kimsenin gitmemesi dikkat çekti.Metrelerce yükseklikten dökülmesiyle görsel şölen sunan şelalenin yaklaşık 2 ay süreyle coşkulu aktığı belirtildi.Üst tarafından tren hattı da geçen şelale, Keban Baraj Gölü'nün havzasını oluşturan Murat Nehri'ne akıyor.

Salgın sonrası, şelalenin ziyaretçilerini tekrar ağırlaması bekleniyor.

Konakalmaz Şelalesi, karların erimesiyle adeta coştu

Kaynak: İHA

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