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Konak zabıtasından pazaryerlerinde Koronavirüs denetimi

Yeni tip koronvirüs Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Ticaret Bakanlığınca açıklanan "Market, manav ve pazaryerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce seçilmeden satışa sunulması" kararının ardından Konak'taki pazaryerlerinde denetimler sıkılaştı.

25.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:25
Konak zabıtasından pazaryerlerinde Koronavirüs denetimi

Konak'ta salgına karşı alınan önlemler kapsamında pazaryerlerinde, satış öncesi ve sonrasında yıkama ve dezanfektasyon yapılırken, pazarların açık olduğu saatlerde de zabıta ekipleri denetimleri aksatmıyor. Özellikle Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın pazaryerleriyle ilgili açıklamalarının ardından denetimler daha da sıkılaştı. Belediyenin zabıta ekipleri, ilçede kurulan pazaryerlerinde gerçekleştirdiği denetimlerde kurallara uymayan pazarcı esnafına gerekli uyarılarda bulunarak hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

Seç al dönemi sona erdi

Koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında, taze ve ucuz alışverişin adresi pazaryerlerini tercih eden Konaklılar için de yeni bir dönem başladı. Sebze ve meyveyi seçerek almaya alışkın müşteriler, bakanlıktan yapılan açıklama sonrası alışverişini seçmeden yapmaya başladı. Konak Belediyesi'nin zabıta ekiplerinin denetimi sonucu kuralların aksatılmadığı pazaryerlerinde esnafa ve alışverişe gelen vatandaşlara gerekli hatırlatmalar yapıldı.

Gıda dışı satış kaldırıldı

Öte yandan Konak'ta kurulan pazarlarda gıda dışı satış da kaldırıldı. Pazaryerlerinde tekstil ve gıda dışı ürün satan tezgahlar kurulmazken, gıda satışı yapan esnaf da sosyal mesafe gereği tezgahlarını belirli aralıklarla açtı.

Kaynak: Bültenler

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