Konak'tan yangın bölgesine destek

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bodrum Belediyesi'nden gelen talep üzerine belediyeye ait su tankeri ve arazide kullanılabilecek araçları yangın bölgesine gönderdi.

Konak Belediyesi'nin araç filosu, Bodrum'da günlerdir devam eden yangına müdahale için seferber oldu. Bodrum Belediyesi'nden gelen talep üzerine iki su tankeri ve bir kamyoneti yangın bölgesine tahsis eden Konak Belediye başkanı Abdül Batur, "Konak Belediyesi olarak yangınla mücadele eden ekiplere destek olmak için sahadayız. 2 tanker bir kamyonet ve 6 personelimiz, Bodrum Belediyesi koordinesinde görev almaya dün gece saatlerinde başladılar. Canla başla çalışan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

Yardım kamyonu da hazır

Manavgat'ta başlayan daha sonra Marmaris, Bodrum ve yurdun birçok yerinde çıkan yangınlarla ülkenin yangın yerine döndüğünü ifade eden Başkan Batur sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bodrum'daki ekiplerimiz dün geceden itibaren Bodrum Belediyesi ile koordinasyonlu olarak çalışmaya başladı. Su tankerlerimiz ile devamlı olarak ihtiyaç duyulan bölgelere su taşınıyor. Ayrıca, yine Bodrum'dan gelen talep üzerine battaniye ve bölgede ihtiyaç duyulan diğer malzemeleri taşıyan kamyonumuzu da hazırlıyoruz. Konak Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız."

Kaynak: Bültenler