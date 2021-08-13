Konak'tan yangın bölgesine desteğe devam
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Konak'tan yangın bölgesine desteğe devam

Konak'tan yangın bölgesine desteğe devam
Bültenler - Haberler | Güncel

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu ile birlikte yangın bölgesinde yaptığı incelemelerin ardından bölgede ihtiyaç duyulan malzemelerin yer aldığı Konak Belediyesi yardım kamyonu yola çıktı.

Başkan Batur, "Dayanışmamız sürecek, zor günleri hep birlikte atlatarak yaraları birlikte saracağız" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı olarak yangın bölgesine giderek belediye başkanları ile görüşen ve ihtiyaç duyulan malzemeleri birinci elden öğrenen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, gerekli malzemelerin yer aldığı kamyonun hemen hazırlanarak yola çıkması talimatını verdi. Bölgede en çok ihtiyaç duyulan masa, sandalye, yatak, yastık, halı, kilim, yer örtüleri, battaniye, havlu; başta çocuklar için olmak üzere çeşitli giysi, terlik ve ayakkabı; tencere, tava gibi mutfak malzemeleri; bebek bezi, kağıt havlu, tuvalet kağıdı, sabun, şampuan, kolonya gibi temizlik ve hijyen malzemeleri ile kolay bozulmayacak ürünlerden oluşan gıda kolilerinin bulunduğu kamyon ile bir kamyonet Milas'a doğru yola çıktı.

Batur: Yaraları birlikte sarıyoruz

Yangınların başladığı günden itibaren belediyeler ile iletişim halinde olduklarını ve ihtiyaca göre gereken desteği anında gönderdiklerini dile getiren Başkan Batur, yangın yaralarını birlikte saracaklarını söyledi. Konak Belediyesi'nin iki arozözünün yaklaşık iki haftadır bölgede olduğunu ve yangın sırasında aktif çalıştığını, şimdi de halkın ihtiyaç duyduğu malzemeleri ulaştırdıklarını ifade eden Batur, "Üst üste felaketler yaşadığımız günlerden geçiyoruz. Ormanlarımızdaki yangınlar hepimizi üzdü. İlk andan itibaren özellikle CHP'li belediyeler olarak kenetlendik ve birlikte hareket ederek yangınla mücadele ettik. Burada elliden fazla belediye beraber çalıştı. Yığılma olmaması için ihtiyaca göre malzeme gönderilmesi gerekiyordu. Bu konuda da tamamen uyum içerisinde çalıştık. Kıyı Ege Belediyeler Birliği yönetim kurulu ile bölgede yaptığımız incelemede ihtiyaç duyulan malzemeleri not aldık ve bu malzemelerin bulunduğu kamyonumuzu hemen hazırlayarak yola çıkardık. Bundan sonra da ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Dayanışmamız sürecek, zor günleri hep birlikte atlatarak yaraları birlikte saracağız."

Kaynak: Bültenler

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