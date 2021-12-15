Konak'tan ücretsiz Psikolojik Danışmanlık hizmeti

Konak Belediyesi'nin Tarihi Kemer İstasyonu binasını restore ederek hizmete açtığı Konak Gençlik Merkezi, tam kapasite çalışmaya başladı. Özellikle bölgede yaşayan gençlerin bağımlılıktan ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için çeşitli sanatsal eğitimlere katılabilmesine olanak sunan merkezin kapıları Konak'ın her noktasından gelen gençlere ve yetişkinlere açık. Resim, halkoyunları, tiyatro, bağlama ve bilgisayar kurslarının verildiği merkezde yeni sınıflar için de tüm branşlarda kayıtlar devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren merkezde ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti de veriliyor.

Koruyucu Terapi Hizmeti Veriliyor

Konak Belediyesi ve Bir Hayata Dokun Derneği arasında, gençleri madde bağımlılığından uzak tutmak ve mesleki, sanatsal, sportif anlamda gelişimlerini sağlamak adına yapılan işbirliği protokolü kapsamında da Konak Gençlik Merkezi'nde çeşitli kurslar yapılıyor.Merkeze gelerek buradaki kurslara katılan gençler, spora ve sanata yönlenerek bağımlılık yapıcı madde ve ortamlarla hiç tanışmadan hayatlarına devam etme, aynı zamanda da yeteneklerini keşfederek geliştirme şansını yakalıyor. Merkezde mesleki eğitim de verilerek gençlerin meslek sahibi olmalarına olanak sağlanıyor. Tedavi görerek bağımlılıktan kurtulan bireylere yönelik hizmetler kapsamında ise kişinin bağımlılık yapan maddelerden uzak durabilmesi için koruyucu terapi görüşmeleri yapılıyor.

Bireysel terapi ve aile terapisi uygulanan Konak Gençlik Merkezi'nde,15 ila 25 yaş arası gençler daha çok okula hazırlık süreci ve uyum sorunları, aile içi iletişim bozukluğu, öfke problemleri, motivasyon kaybı ve kaygı bozukluğu sebebiyle başvuruda bulunuyor. Merkezdeki danışmanlık sürecinde, kişiye bireysel ve çevresel sorunlarla başa çıkma becerileri kazandırılması amacıyla duygusal ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanmaya yönelik psikolojik destek çalışmaları yürütülüyor. Verilen hizmet ile gençler, sorunlarını, yaşadıklarını ifade etmenin yanı sıra katıldıkları kurs ve eğitimlerle de hem mesleki, sanatsal ve sportif alanlarda kendilerini gösterebiliyor, hem de sosyal hayatta kendilerine daha çok yer edinebiliyor. Merkez aynı zamanda merkezde aile içi veya eşleriyle şiddet problemi yaşayan kadınlara da danışmanlık hizmeti veriyor.Sadece bulunduğu bölgeye değil, tüm Konak'a hizmet veren Konak Gençlik Merkezi'ne bağlı Psikolojik Danışma Merkezi'nden randevu almak için 0232 4845300 (dahili 2828) numaralı telefonu aranabiliyor. Merkez, hafta içi 08.30-12.30 ila 13.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet