Konak'tan ortak aşı bildirisi

Konak Belediye Meclisindeki tüm siyasi parti grupları ve ilçe başkanlıkları adına ortak basın bildirisini okuyan Batur, "Bu süreçte aşı olmak insanlık görevidir" dedi.

Konak Belediye Meclisi Sağlık Komisyonu tarafından, Covid-19 salgınına karşı aşı olmayı teşvik etmek amacıyla hazırlanan bildiri, Kemeraltı girişinden düzenlenen basın toplantısı ile duyuruldu. Konak ilçesindeki tüm siyasi parti başkanlıklarının desteklediği ortak bildiriyi Konak Belediye Başkanı Abdül Batur okudu. Basın açıklamasına Başkan Batur'la birlikte CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Ak Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, MHP Konak İlçe Başkanı Yusuf Çoban, CHP Konak İlçe Kadın ve Gençlik Kolları, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri ve muhtarlar katıldı.

"Aşı Olun, Sağlıklı Kalın"

Belediye meclis üyeleri ve siyasi parti ilçe başkanlıkları adına, Konak Belediye Meclisi Sağlık Komisyonunun hazırladığı ortak bildiriyi okuyan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 90'ının aşısız olduğunun açıklandığını hatırlattı. Başkan Batur, "Aşı Olun, Sağlıklı Kalın" sloganıyla tüm vatandaşları aşı olmaya ve aşı olmayan yakınlarını aşıya davet etmeye çağırdı. Başkan Batur'un okuduğu ortak bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Bu hastalığı yenmenin tek çaresi aşı olmak. Aşı olmayan, aşıya direniş gösteren bir toplum var. Bizim bugünkü amacımız bir araya gelerek, tüm siyasi partilerimizin bu konudaki hassasiyetini, tüm İzmir kamuoyuna, Konak ilçemizdeki tüm vatandaşlara duyurmaktır. Aşı kampanyalarını hep birlikte desteklememiz gerekiyor. Dünyada söz sahibi sağlık kuruluşları; toplumun ortalama yüzde 70'inin, yani kabaca her üç kişiden ikisinin aşı olmasının virüs ile mücadele için kritik eşik olduğunun altını çizmektedir. Başarı oranları yüzde 94'ün üzerinde olan aşıların sürü bağışıklığı sağlamadaki başarısı ne kadar hızlı yanıt verirse o kadar çabuk corona virüsü yok etme konusunda başarılı olacağımızdan dolayı, mümkün olan en kısa sürede toplumca aşılanmalıyız. Kimsenin bireysel özgürlüklerinin toplum sağlığına risk oluşturmasına izin verilemez, verilmemelidir.

Aşısız Covid'e yakalanıp bir yudum nefese muhtaç kalmamak için, sevdiklerinizle zamansız vedalaşmamak için, son pişmanlığı yaşamamak için lütfen aşınızı olun. Bu süreçte bu bir insanlık görevidir."

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