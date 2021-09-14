Konak'tan ortak aşı bildirisi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konak'tan ortak aşı bildirisi

Bültenler - Haberler | Güncel
Konak'tan ortak aşı bildirisi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Aşı Olun, Sağlıklı Kalın" sloganıyla düzenlenen basın toplantısında tüm vatandaşları, Covid-19'dan korunmak ve yayılmasını engellemek adına aşı olmaya davet etti.

Konak Belediye Meclisindeki tüm siyasi parti grupları ve ilçe başkanlıkları adına ortak basın bildirisini okuyan Batur, "Bu süreçte aşı olmak insanlık görevidir" dedi.

Konak Belediye Meclisi Sağlık Komisyonu tarafından, Covid-19 salgınına karşı aşı olmayı teşvik etmek amacıyla hazırlanan bildiri, Kemeraltı girişinden düzenlenen basın toplantısı ile duyuruldu. Konak ilçesindeki tüm siyasi parti başkanlıklarının desteklediği ortak bildiriyi Konak Belediye Başkanı Abdül Batur okudu. Basın açıklamasına Başkan Batur'la birlikte CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Ak Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, MHP Konak İlçe Başkanı Yusuf Çoban, CHP Konak İlçe Kadın ve Gençlik Kolları, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri ve muhtarlar katıldı.

"Aşı Olun, Sağlıklı Kalın"

Belediye meclis üyeleri ve siyasi parti ilçe başkanlıkları adına, Konak Belediye Meclisi Sağlık Komisyonunun hazırladığı ortak bildiriyi okuyan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 90'ının aşısız olduğunun açıklandığını hatırlattı. Başkan Batur, "Aşı Olun, Sağlıklı Kalın" sloganıyla tüm vatandaşları aşı olmaya ve aşı olmayan yakınlarını aşıya davet etmeye çağırdı. Başkan Batur'un okuduğu ortak bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Bu hastalığı yenmenin tek çaresi aşı olmak. Aşı olmayan, aşıya direniş gösteren bir toplum var. Bizim bugünkü amacımız bir araya gelerek, tüm siyasi partilerimizin bu konudaki hassasiyetini, tüm İzmir kamuoyuna, Konak ilçemizdeki tüm vatandaşlara duyurmaktır. Aşı kampanyalarını hep birlikte desteklememiz gerekiyor. Dünyada söz sahibi sağlık kuruluşları; toplumun ortalama yüzde 70'inin, yani kabaca her üç kişiden ikisinin aşı olmasının virüs ile mücadele için kritik eşik olduğunun altını çizmektedir. Başarı oranları yüzde 94'ün üzerinde olan aşıların sürü bağışıklığı sağlamadaki başarısı ne kadar hızlı yanıt verirse o kadar çabuk corona virüsü yok etme konusunda başarılı olacağımızdan dolayı, mümkün olan en kısa sürede toplumca aşılanmalıyız. Kimsenin bireysel özgürlüklerinin toplum sağlığına risk oluşturmasına izin verilemez, verilmemelidir.

Aşısız Covid'e yakalanıp bir yudum nefese muhtaç kalmamak için, sevdiklerinizle zamansız vedalaşmamak için, son pişmanlığı yaşamamak için lütfen aşınızı olun. Bu süreçte bu bir insanlık görevidir."

Bültenler - Son Dakika Haberleri
Bu kadarına da pes! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle çıkarmaya çalıştı

Bu kadarına da pes! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle çıkarmaya çalıştı

 Türkiye'de 24 bin 613 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 24 bin 613 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti

 Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşirenin akılalmaz oyunu! Bazı kişilere yarım doz verip, şişeleri satmışlar

Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşirenin akılalmaz oyunu! Bazı kişilere yarım doz verip, şişeleri satmışlar
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ertuğrul Gazi Vildan Atasever
Magazin Göksel Kaan Yıldırım
Spor Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Miralem Pjanic Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Konak'tan ortak aşı bildirisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 10:38:26. #1.11#